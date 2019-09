Antonio Brown pierde contrato con Nike

Ciudad de México.- Primero perdió el trato con su casco. Ahora, el receptor abierto de los New England Patriots, Antonio Brown, ha perdido su contrato de calzado.



El Boston Globe informó el jueves que Brown ya no representa a Nike.



"Antonio Brown no es un atleta de Nike", dijo un portavoz de la compañía al periódico, que también informó que el portavoz declinó comentar por qué o el momento de la decisión.



Brown se unió a los Patriots el 7 de septiembre, luego de forzar un intercambio por parte de los Oakland Raiders. El 10 de septiembre, Britney Taylor, ex entrenadora de Brown, presentó una demanda civil en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Miami, acusando a Brown de tres incidentes de agresión sexual o violación en 2017 y 2018, en Pensilvania y Miami.



Días después de que se presentó esa demanda, Xenith, un fabricante de cascos de fútbol americano, dijo que estaba terminando su relación con Brown, quien había anunciado a principios de septiembre que usaría el casco Xenith Shadow esta temporada. Eligió el casco Xenith después de perder dos apelaciones con la NFL para permitirle usar un casco que ya no está certificado por la liga.



En 2018, Brown apareció en un video llamado "Antonio Brown Goes Sneaker Shopping with Complex" en YouTube. En el video, Brown habla de su pasión por las zapatillas, especialmente Nike, y dijo que "está obteniendo un gran acuerdo con Nike".



En febrero de 2019, antes de que los Pittsburgh Steelers cambiaran a Brown a los Raiders, Nike vendió un zapato "Nike Tech Trainer Antonio Brown" de $ 100, según el periódico. El zapato con adornos dorados presentaba un patrón del número 84 de Brown y una de sus frases, "Business is Boomin", en la lengüeta del zapato.



A partir del jueves por la mañana, el zapato ya no estaba disponible en el sitio web de Nike, aunque varios jerseys de Steelers y Raiders de Brown todavía estaban disponibles.