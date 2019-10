Anuncia Ale Balderas que estará en Exatlón

La atleta saltillenseconfirmó en sus redes sociales que se convertirá en elemento del equipo azul del, colocando su nombre entre las ex jugadores de la Liga MX Femenil, que se integran a este reality show.La cantearan de las Rayadas de Monterrey compartirá equipo con atletas de renombre como Octavio González, ex defensivo de los Fundidores de Monterrey, Kelvin Rentería, jugador de rugby, Jazmín Ibarra, integrante de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, entre otras.coloca su nombre a la lista de ex jugadoras de la Liga MX Femenil que se encuentran en el Exatlón Estados Unidos, como Pamela Verdirame, de las Rayadas de Monterrey, y Norma Palafox, campeona con las Chivas Rayadas del Guadalajara., con quienes disputó apenas dos partidos.