Anuncia Coldplay nuevo disco

“La primera parte se llamará ‘Sunrise’ y la otra ‘Sunset’, y saldrá a la venta el 22 de noviembre. (Este disco) Es algo así como lo que sentimos sobre las cosas, te enviamos mucho amor desde la hibernación. Chris, Jonny, Guy y Will Champion”.

Luego de dejar varias pistas sobre un posible nuevo material discográfico, el grupo británicopor fin anunció que sacará un álbum doble el próximo 22 de noviembre, tras cuatro años de no publicar nada inédito.Este material que tendrá como nombreestará dividido en dos partes llamadas:Coldplay le envió a algunos fans afortunados unas notas hechas por ellos mismos donde confirmaban la noticia.“Queridos amigos, mi mecanografía no es muy buena, lo siento. Esperamos que donde quiera que estés te encuentres bien.“Durante los últimos 100 años hemos estado trabajando en algo llamado Everyday Life, en los clasificados puedes leer ‘doble álbum a la venta’, un dato bastante curioso.De acuerdo con la revista musical británica NME, Coldplay también cambió la imagen de su perfil en las redes sociales por una instantánea en la que se ve un Sol y una Luna.Situación que ha llevado a sus seguidores a especular con que el nuevo álbum será un proyecto “experimental”.Aunado a que los integrantes de la banda subieron un video de algunos segundos donde se podía ver un montaje de Chris Martin, Will Champion, Jon Buckland y Guy Berryman en una antigua foto en blanco y negro de The Wedding Band & Dance Orchestra.Entre otros de los proyectos de la popular agrupación, se rumora que podría encabezar la cartelera del festival de Glastonbury del próximo año.