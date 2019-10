Anuncia el Alcalde de Ramos Arizpe la Beca Más Chida

“Este programa de becas es el más ambicioso en la historia de Ramos Arizpe porque apoyaremos a todos los alumnos, desde primaria hasta universidad, que tengan un promedio de 9.5 o más, todos los alumnos de excelencia”, manifestó.

Tres mil alumnos de primaria, secundaria, preparatoria y universidad se beneficiarán con laporque no solo quienes viven en situación vulnerable serán merecedores, sino quienes tengan un promedio de 9.5 o más.Los registros para poder recibira través de una tarjeta electrónica empezaron desde este miércoles y culminarán el próximo 11 de noviembre.El alcalde José María Morales Padilla anunció el arranque del programa en un evento en el DIF Municipal.Mencionó que la cantidad de becas se establecerá de acuerdo con el total de alumnos por escuela. Para nivel primaria será 7%, para secundaria 7%, y para preparatoria y universidades, 21 por ciento.Sobre los estudiantes de bajos recursos y que hayan destacado en el ámbito cultural o deportivo, Morales Padilla explicó que. Asimismo, cada plantel educativo efectuará una convocatoria interna.El alcalde José María Morales dijo respaldar las negociaciones que realiza la Secretaría de Economía con Aeroméxico para que no suspenda los vuelos y destacó que la ciudad está preparada para recibir más aerolíneas por su potencial industrial., dijo. En la página oficial de Aeroméxico se señala que los vuelos 2422 México-Saltillo y 2423 Saltillo-México no operarán a partir del lunes 2 de diciembre.Morales Padilla resaltó el traslado de carga que se realiza actualmente en el aeropuerto, que lo ubica en un lugar importante porque otorga servicios a numerosas empresas establecidas en la Región Sureste.