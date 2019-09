Anuncia New York Times cierra de edición en español

Mientras tanto, gracias a todas las personas que nos leyeron, comentaron y cuestionaron: gracias por acompañarnos en estos años. Gracias por la oportunidad y gracias por todos los aprendizajes. — Paulina Chavira (@apchavira) 17 de septiembre de 2019

informó que a partir de hoy cierra su edición digital en español, pues "no demostró ser financieramente exitoso"."A partir de hoy, hemos suspendidocomo un sitio autónomo. Desde que lo lanzamos en 2016, el sitio produjo alrededor de 10 artículos de alta calidad por día, originales o traducidos del New York Times en inglés", informó el medio en una nota para los lectores publicada en su sitio.El medio, de origen estadunidense, detalló que el lanzamiento de NYT en Español, fue parte "de un experimento que expandió nuestra cobertura a diferentes idiomas, en un intento de alcanzar y atraer más lectores internacionales. Si bien el sitio Español atrajo a una considerable nueva audiencia hacia nuestro periodismo, y produjo regularmente artículos de los cuales estamos orgullosos, no demostró ser financieramente exitoso".Agregó que pese al cierre, sus editores continuarán traduciendo sus contenidos "a más de una docena de idiomas – incluso y con frecuencia al español, en el sitio http://www.nytimes.com/es —" y detalló que el cambio no afectará su cobertura de América Latina, "que seguirá siendo sólida, con dedicados corresponsales, radicados en"."Empezamos operaciones en enero de 2016, pero en febrero fue cuando salimos a La Luz. Entonces @elilopez comandaba este barco y la idea era traducir artículos interesantes para la audiencia hispanohablante. Con el tiempo, claro, ese objetivo se quedó corto", escribió en Twitter la periodistaquien formaba parte de la edición digital en español del NYT."Nos dicen deque habrá ocasionalmente artículos en español en su sitio y, quizá, a través del boletín (El Times); no sabemos quiénes —o qué tecnología— harán estas traducciones", agregó para después agradecer a los lectores que le dieron sentido al proyecto.Con información de Milenio