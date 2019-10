Anuncia su muerte y amigos lo salvan

Saltillo, Coah.- Tras una publicación de despedida que acompañaba una imagen con tabletas de medicamento en su perfil de Facebook, Luis “N”, fue reportado como no localizado por la Unidad Especializada de Búsqueda Inmediata, quienes detallaron en el informe que el joven de 25 años padece el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).



“Fue bello mientras duró, su amigo del medicamento controlado se despide, buena vida a todos y chinguen a su madre los que solo creían que llamaba la atención, ojalá el dolor dure para siempre en ustedes”, publicó el también estudiante del Tecnológico de Saltillo, con tres paquetes vacíos de fluoxetina, un antidepresivo.



Compañeros de aulas señalaron que desde hace un año, Luis “N”, vendía dulces para pagar su tratamiento y medicamento, y que en ocasiones se veía muy triste y con “actitudes depresivas” ante los problemas en casa.



Lo describen como un joven amable y entusiasta, sin embargo, hicieron un llamado a las autoridades de salud para ofrecer ayuda profesional a su mejor amigo, puesto que son costosos y pocas veces se tiene acceso a citas o medicamentos.



Lo anuncia en Facebook

Previo a la publicación de despedida, Luis “N” escribió sobre su muro: “La gente no se suicida porque quiere, se suicida, porque sus círculos cercanos lo ignoran, y lo tachan de que solamente quieren llamar la atención o chantajear, solo porque esa persona no encuentra salida”.



Esta y la última a publicación del joven desató una ola de diversos comentarios, desde intentar localizarlo hasta desestimando las palabras de despedida. Horas más tarde, las autoridades lo reportaron como localizado, sin mayor detalle de su ubicación y su madre dio algunas palabras de agradecimiento.



“Soy la mamá de Luis, con ayuda de la Fiscalía dimos con su paradero, aún no puedo contactarme con él, al parecer está bien, el no trae su cel. Es impresionante la cantidad de personas q han tenido la amabilidad de ofrecer ayuda, de ayudar de muchos modos, especialmente a 6 muchachos que vinieron a apoyar en su búsqueda, GRACIAS”, escribió la madre sobre el perfil de su hijo.



“Hay mucha gente pendeja que no entiende cómo se siente una persona en depresión y lo que sé que se requiere para recuperarse, por eso nosotros pensamos en hacer alguna colecta o buscar ayuda para nuestro amigo”, señaló uno de sus compañeros.