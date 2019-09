Aparece muerta niña de 5 años que estaba desaparecida

Ciudad de México.- Renezmae Calzada, quien fue reportada como desaparecida la noche del domingo pasado, fue hallada sin vida este miércoles, informaron autoridades de Nuevo México.



Aunque aún no se saben las causas de la muerte, la policía investiga por qué la madre de la menor reportó su desaparición diez horas después de producirse.



Las autoridades tienen un posible sospechoso en custodia en la desaparición de una niña de 5 años de edad, el FBI y la oficina del sheriff del condado anunciaron durante una conferencia conjunta el lunes por la tarde.



El nombre del hombre no fue revelado, aunque las autoridades dijeron que se estaba llevando a cabo en tres órdenes pendientes del condado de Bernalillo. Fue arrestado el domingo por la noche por el personal del sheriff del condado, dijo el sheriff James Lujan.







Mientras tanto, una extensa búsqueda estaba en marcha para Renezmae Calzada, quien fue vista por última vez jugando fuera de su casa Española cerca de McCurdy Road y Tesuque Lane, alrededor de las 9:45 a.m. del domingo.



"Estamos bastante seguros de que no fue un secuestro de padres," dijo Lujan.



Renezmae fue reportada desaparecida por su madre alrededor de las 6 p.m. domingo, dijeron las autoridades.



Numerosas agencias de policía buscaban a la pequeña desde el lunes, incluyendo con un helicóptero de la oficina del sheriff del condado de Bernalillo.



Se unieron a los familiares de Renezmae, equipos de búsqueda y rescate y otros voluntarios civiles que estaban recorriendo la zona de la Española.



"Cada vez que falta un niño de 5 años, vamos a asumir que está en peligro," dijo Lujan el lunes.