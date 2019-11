Aparecen las primeras fotos oficiales de Banksy

First ever official photos of Banksy capture mysterious street artist at workhttps://t.co/TxeymMHqaE pic.twitter.com/c2howHbmU3 — Daily Mirror (@DailyMirror) October 31, 2019

, exagente y fotógrafo del enigmático, ha difundido imágenes inéditas suyas que abarcan más de una década y en las que aparace trabajando en algunas de sus obras más famosas, informa Mirror.Sin embargo, las imágenes no revelan lade Banksy, ya que no incluyen su rostro. Lazarides trabajó con Banksy durante sus primeros años y muchas de estas fotos no se habían visto nunca antes.Lazarides guarda un buen recuerdo de "los gloriosos 11 años" que trabajó con Banksy, cuando rompían "todas las reglas", aunque ahora se alegra de estar fuera del mundo del arte. "Odio el mundo del arte", explica. "Solo me convertí en parte de él, porque Banksy catapultó el movimiento hacia la estratosfera", subraya Lazarides.El exagente de Banksy planea publicar un libro de 250 páginas, titulado 'Banksy Captured', en el que reunirá imágenes inéditas de una década del trabajo del artista de Brístol (Reino Unido). La edición limitada será lanzada a un precio asequible en un intento de abrir el arte a un público más amplio.Las primeras 50 personas que compren el libro recibirán un billete falsificado de 50 libras esterlinas (aproximadamente 65 dólares), la moneda creada por Banksy en la que aparece la cara de Diana, princesa de Gales.A primeros de octubre, la icónica pintura de Banksy que muestra un parlamento de chimpancés fue vendida por el precio récord, 12 millones de dólares, en la casa de subastas Sotheby's, una cifra nueve veces mayor que el anterior récord que alcanzó una obra del autor.