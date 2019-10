Aparecen misteriosas manchas doradas en CDMX, Monterrey y Guadalajara

#THELASTSHOTONEARTH



Organicemos la mejor fiesta del fin del mundo en México...#FelizLunes pic.twitter.com/P41TlhkNOW — Pecalopithecus DCLXVI (@PecadoraSA) September 30, 2019

En distintos puntos de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, están apareciendo una peculiares manchas de color dorado con un mensaje dentro de ellas, 'The Last Shot on Earth'.Algunas usuarios de redes sociales rumoran que la extraña aparición de estas inusuales manchas podría estar relacionada con la proximidad del meteorito formado con oro y otros metales, mientras que muchos otros más, creen que una cosa aún más impactante va a suceder dentro de pronto.Extrañamente, en Internet hay una página web con el mismo nombre, la cual tiene en su descripción, que planean celebrar una enorme fiesta de proporsiones bíblicas, el día de la supuesta caída del asteroide.