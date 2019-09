Aplaude La Volpe trabajo del ‘Tata’

Ciudad de México.- De cara al duelo de México ante Argentina, el técnico de Toluca, Ricardo La Volpe, habló acerca de la Selección actual al mando de su compatriota Gerardo Martino, pero al final terminó elogiando al “Tri” que él dirigió.



La Volpe en un principio señaló que el representativo actual era el mejor de la historia e incluso que lo tuvo Juan Carlos Osorio, pero las rotaciones lo perjudicaron.



“Para mí, sí. Hay que reconocerlo y no lo digo ahorita porque Martino está trabajando este ciclo como hice yo para conocer más jugadores en el ámbito local; eso está perfecto porque hay más seguimiento, hay más trabajo colectivo, ya saben los que están afuera, pero qué hay adentro por si el de afuera no está en su mejor nivel o si está lesionado”, dijo el técnico.



Sin embargo, se le preguntó si la selección que dirigió él era la mejor y fue ahí donde comenzó a elogiar a su Tricolor, hasta destacando que figuras como Franz Anton Beckenbauer, Michel Platini y Edson Arantes do Nascimento (Pelé) fueron a ver cómo jugaba México con LaVolpe.



“En un trabajo colectivo, supongo que sí (es la mejor) porque después del 2005, que demostramos en Copa Confederaciones ganarle a Brasil, a Japón y luego perdimos en penales y no pasamos a la Final con Argentina 1-1, después en tiempo suplementario en un gran partido contra Alemania”.



“Uno vio lo que decía Beckenbauer, Platini, el mismo Pelé; mucha gente que fue a ver cómo jugábamos y hablo de un trabajo colectivo de un equipo que salía muy bien jugando, que se defendía muy bien y teníamos mucho tiempo ese protagonismo y transición de pelota y después, finalmente no pasamos al quinto partido y tenían razón, pero se fueron nueve jugadores a Europa”, presumió.



La Volpe respondió también a la pregunta de si hubiera sido mejor su selección si llamaba a Cuauhtémoc Blanco para el Mundial de Alemania 2006. “Yo no dudo que sí. En ese momento yo creo que me enfoqué más, y siempre digo lo mismo: nunca discutí la calidad de Cuauhtémoc.