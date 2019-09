Aplican comercios un IVA discrecional

Piedras Negras, Coah.- Ante la falta de claridad que persiste en el tema del IVA en la frontera, algunos comercios incurren en prácticas que provocan confusión, con el cobro adicional del IVA cuando consumidores solicitan una factura, reconoció el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Carlos González.



“Los comercios, deberían dar su precio final incluyendo el IVA, por la prestación de un servicio o venta de productos independiente de que se requiera factura o no, el precio debe incluir el IVA, de lo contrario entran temas regulatorios a cargo de Profeco y otras autoridades”.



Sobre la razón, por la que algunos negocios mantienen el cobro del 16 de IVA en la frontera, recordó que cuando se fijaron las reglas por la autoridad hacendaria, no todos los negocios fueron aptos para entrar al beneficio del ocho por ciento del IVA.



“Es posible que para el siguiente el año se den a conocer las reglas para que sea aplicado por todos los negocios de la frontera, de concretarse sería de beneficio para la zona”, refirió luego que trascendiera a nivel nacional.



Añadió que de darse la compensación universal, se podrá compensar con otro tipo de impuestos, no solo IVA contra IVA, esto sería de beneficio, si se considera que aquí se cobra menos por el Impuesto Sobre la Renta.