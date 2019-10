Apoyan demócratas de EP juicio político contra Trump

Eagle Pass, Tx.- La propuesta inicial de una investigación para llevar a cabo un juicio político conocido como impeachment contra el presidente del país, Donald Trump, se ha convertido en un hecho histórico del cual representantes del partido Demócrata a nivel local se han manifestado a favor y aseguran que el mandatario nacional es una amenaza para la nación.



Fue en el mes de septiembre del presente año cuando la presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi; anunció la puesta en marcha de la investigación previa para el proceso de destitución contra el presidente del país, Donald Trump, luego de la polémica “trama ucrania”, que ha desencadenado una gran batalla donde a través de una llamada telefónica el mandatario estadounidense ejerció presión contra Ucrania para perjudicar la candidatura electoral del demócrata y ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien ha sido catalogado como uno de los favoritos en las encuestas para las elecciones presidenciales del 2020.



Se trata de la cuarta ocasión en la historia del país en la que se inicia un proceso encaminado a la destitución de un presidente activo, sin embargo en ninguno se ha prosperado aunque a nivel local los demócratas en Eagle Pass, encabezados por la presidente del partido, Juanita Martínez, confían en que la decisión será favorable.



“Se tardaron demasiado porque este presidente ha hecho cosas que van en contra de la constitución de los Estados Unidos, este presidente es una amenaza para la nación, es una amenaza para todos nosotros. Él hizo unas llamadas a una nación, en esta llamada él los amenazó diciendo que si no le ayudaban en su campaña para correr de presidente él no les iba a entregar unas armas para defenderse en contra de los Rusos, es totalmente contra la ley”, explicó Martínez.



Apoyada por los integrantes de la mesa ejecutiva del partido demócrata a nivel local, Martínez manifestó su apoyo a la acción emprendida, es decir, iniciar las investigaciones para remover del cargo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.



Además de manifestar que Trump es una amenaza para la nación, la presidenta del partido demócrata en Eagle Pass se refirió al mandatario como una persona racista que ha tomado acciones negativas contra los hispanos.