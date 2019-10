Apoyan la visoría estatal Ana y Andrea

Piedras Negras, Coah.- Tras su visita a esta frontera para estar presente en el try out del softbol, la presidenta de la Asociación Estatal, la profesor Katy Dávila, se mostró muy contenta por la gran respuesta de las jugadoras, además de dar a conocer los planes deportivos que tienen para dos peloteras nigropetenses, como es el caso de Ana Muñoz y Andrea Guerra, jugadoras jóvenes que tienen mucho futuro en la Selección Coahuila.



La profesora Dávila no perdió la oportunidad de saludar y platicar con las seleccionadas nigropetenses respecto a los trabajos que les esperan, de cara a su participación en los campeonatos nacionales con Coahuila, donde a la vez las hizo partícipes dentro del try out junto al staff de entrenadores de la asociación.



Ana Muñoz es considerada una jugadora de buen bateo, además de una defensiva muy aceptable, jugando desde hace un año con la selección estatal en diferentes eventos nacionales, mientras que Andrea Guerra apenas ha sido convocada por los entrenadores estatales para seguir con su preparación y fogueo para integrar la categoría juvenil que representara al estado en los próximos eventos nacionales, donde cuenta con mucho potencial deportivo como la velocidad en las bases, excelente defensiva y habilidades para el bateo, situaciones que fueron captadas por la Asociación para el llamado a los entrenamientos en la Región Carbonífera.