Apoyemos más a los trabajadores: Rodrigo Alpizar

Saltillo, Coah.- Para el ex Presidente Nacional de Canacintra, Rodrigo Alpizar Vallejo, es momento de que los empresarios le apuesten a nuestro país y sigan invirtiendo, y exhorto a los patrones a ser mas responsables con sus trabajadores y a impulsar decididamente la educación.



“México saldrá adelante, vendrán otros gobiernos y pasarán, pero nosotros nos vamos a quedar aquí, y debemos de seguir apostando a nuestro país, y continuar generando empleos, pero ahora lo debemos hacer retomando la responsabilidad social”, expresó el empresario.



Expuso que este último aspecto “lo habíamos descuidado considerablemente, y hay que retomarlo y no volver a perder esa capacidad que teníamos de incidir positivamente sobre nuestros empleados y trabajadores, y tenemos que hacerlo con liderazgo y cuidando y apoyando mucho a nuestra gente”.



Alpizar Vallejo llamó a los empresarios de México para apoyar con todo a la educación, “ si no empezamos a adoptar escuelas, y a impulsar mecanismos para que niños y jóvenes todos los estratos sociales, puedan acceder a una educación de mayor calidad, estaremos condenando a nuestra próxima generación a que sea un país de ignorantes que siga peleando por dádivas , y a que esto se convierta en una ‘Guerra de los Orcos’ “.



“Tenemos que comprometernos mucho, ser patrones mucho mas responsables, establecer escuelas, financiar talleres, crear fundaciones para impulsar becas para gente con pocos recursos, porque si no logramos cerrar la brecha social, al rato tendremos una enorme polarización”, expuso.



“Si no avanzamos en ese sentido, al rato vamos a tener una enconada lucha de un sur empobrecido contra un norte pujante, algo que nadie quiere ver en los próximos años”, expresó el también exaspirante a la Presidencia Nacional de la Concamin.



‘Debe salir México del TPP”



El exlíder nacional de Canacintra dijo que entre todos los pendientes en la agenda económica de México, hay uno especial y al cual no se le ha dado la importancia necesaria “se trata del TPP (Acuerdo de Asociación TransPacífico), y del cual nuestro país debe revisar su pertinencia, porque no nos va a traer ningún beneficio”.



“Siempre lo dije, y hoy lo repito, la razón de estar en el TPP era porque estaba Estados Unidos, entonces ya no hay motivo, y se debe tomar en cuenta la difícil situación que viven las industrias textil, calzado y vestido, ante los embates de la fuerte importación de productos de otros países”, explicó



Dijo que si a ese aspecto “le sumas 10 años sin aranceles a productos de otros países, especialmente de Vietnam y Malasia, por estar en el TPP, pues no tiene caso seguir ahí, y lo mas grave es que se trata de un tema que no está en la agenda”.



Alpizar Vallejo exhortó a las autoridades de Economía a tomar este tema en la agenda e insistió que “nosotros como industriales estamos obligados a seguir invirtiendo, porque dejar de hacerlo es generar mayor tendencia recesiva, y además dejar de hacerlo, es atentar contra nosotros mismos”.