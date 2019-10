Aprueban Ley de Ingresos 2020 en lo general

#ÚltimaHora Con 258 votos a favor, 104 votos en contra y 2 abstenciones, se aprueba, en lo general, el dictamen de la #LeyDeIngresos2020. Se da paso a la discusión de los artículos reservados.https://t.co/4WPEsPo46g — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) 18 de octubre de 2019

Con 258 votos a favor, 104 en contra y dos abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley de Ingresos 2020 con una ampliación de 6 mil 981 millones de pesos con respecto a la iniciativa del Ejecutivo, para alcanzar así un total de 6 billones 103 mil 317 millones para el próximo año.

Legisladores de las diversas bancadas presentaron 37 reservas a once artículos para su discusión en lo particular.

Pese a las presiones de un grupo de legisladores de Morena para reducir el superávit fiscal de 0.7 a 0.5 por ciento del PIB y obtener recursos adicionales con esa fórmula, la mayoría se impuso y mantuvo sin modificación alguna ese indicador.

El PAN acusó a su vez al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de provocar la desaceleración económica hasta cero por ciento en menos de un año, además de negar el dinero para la compra de medicinas y otras prioridades.

Lamentó la irresponsabilidad financiera que a su juicio caracteriza la Ley de Ingresos 2020 y sostuvo que, cuando la realidad alcance a la administración morenista, tendrán que recortar el gasto federal.

Morena defendió la propuesta y acusó a la oposición de votar en contra por no encontrar los "estímulos fiscales ratoneros" ni las prebendas que a su juicio pretende obtener del presupuesto federal.

El legislador morenista convocó a sus adversarios a un acuerdo para la transformación de la política económica y amagó: "Les proponemos un pacto político y, si no lo logramos, el próximo año haremos reforma fiscal sin ustedes".

Con información de Elia Castillo | Milenio