Apura AMLO hospital de Acuña

Saltillo, Coah.- El presidente Andrés Manuel López Obrador apuró al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, a terminar cuanto antes la construcción del hospital en Acuña y ponerlo a disposición de los derechohabientes, pues el crecimiento en las fuentes de empleo genera también incremento en la demanda de atención médica y servicios de salud.



Si bien es cierto el retraso es por fallas en la logística de las empresas constructoras, señaló, sin pretextos y más demora el nuevo hospital debe entrar en funcionamiento a la brevedad.



“Me consta que no hay una clínica en Acuña, está en proceso de construcción, lleva ya mucho tiempo porque así hay muchas obras en proceso, han quedado mal empresas constructoras, no se ha cumplido con los contratos que se suscribieron y hay muchas obras sin terminar, y hace falta la atención médica”, expuso.



El presidente lanzó el llamado al participar en la 110 Asamblea General del Consejo Consultivo del IMSS, en donde coincidieron el dirigente nacional de la CTM, Carlos Aceves del Olmo y el secretario general del IMSS, el coahuilense Javier Guerrero García.



“El caso de Acuña, como en muchos estados del norte, ha habido crecimiento económico, se están abriendo empresas maquiladoras, se inscriben cada vez más trabajadores al Seguro Social pero no hay infraestructura suficiente y hay saturación, y hay que resolver esto”, reconoció el presidente de la República.



También admitió rezagos importantes en el programa IMSS-Bienestar, en donde “hay unidades médicas que se construyeron hace 40 años con materiales prefabricados, hospitales que también tienen ese tiempo, equipos médicos, hay equipos de rayos X que están para el museo, que hay que renovar todos esos equipos para mejorar los servicios”.



López Obrador reiteró que echará mano de la estrategia de distribución de las empresas refresqueras para garantizar el acceso a medicinas en todos losa rincones del país.



“Vengo diciendo que ¿cómo los refrescos embotellados -para no hablar de marcas-, o los alimentos que se embolsan, las envolturas llegan hasta las comunidades más alejadas?, ¿por qué no vamos nosotros a distribuir las medicinas? Claro que lo vamos a hacer. Me canso ganso. Lo otro, que no falten médicos, que no falten enfermeras, los especialistas y buscar el equilibrio de que no falten los especialistas, desde luego, en el régimen ordinario, pero que también no falten los especialistas en el IMSS-Bienestar, en los hospitales rurales, que es donde más se necesita”, sostuvo.