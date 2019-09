Arda Turán condenado a 3 años de cárcel por disparar en hospital

El exjugador del Atlético de Madrid y el Barcelona Arda Turan fue condenado a permanecer 2 años y 8 meses en la cárcel por disparar una pistola hacia el suelo en el interior de un hospital, misma que llevaba sin licenciaActualmente jugando para el, su condena no es de ingreso inmediato e incluso podría no pisar la cárcel y solamente lo haría si en los próximos 5 años comete otro delito, esto tras renunciar a la apelación de la sentencia.Estos hechos fueron en octubre del 2018 tras pelearse en una discoteca con el cantante,, presuntamente porque el futbolista acosó a su mujer.Ya en el tribunal, Turan fue absuelto por acoso pero no por las lesiones intencionadas causadas al cantante, quien terminó con la nariz rota, además de la portación de arma y por el disparo en el hospital."Gracias a Dios, la Justicia turca ha considerado que era una vergonzosa difamación", escribió Turan en un comunicado difundido porTurán, juega en el Basaksehir desde el 2018 y denunció a Sahin por difamarlo, así que le resta acción a esta película.