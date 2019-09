Arde vivienda en la colonia Hidalgo

Saltillo, Coah.- Una falla en el sistema eléctrico generó el chispazo que alertó a vecinos de la colonia Hidalgo, tras provocarse un incendio que para fortuna de los afectados no pasó a mayores.



Al domicilio situado en la calle Siete personal de Bomberos y Protección Civil acudió para combatir las llamas que consumieron gran parte del lugar, donde por fortuna no se encontraba nadie en su interior.



En primera instancia, los encargados rescatistas señalaron que el incidente sobrevino por un cortocircuito, aunque no descartan algún otro factor e investiga al respecto.