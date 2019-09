Ariana Cepeda ¡Orgullo mexicano!

“Cada año tengo un plan diferente, para mí asistir a los Panamericanos era muy importante, por eso me enfoqué en cada proceso con mi máximo esfuerzo para quedar como número uno, y al final de todos estos torneos pude obtener el ranking número uno a nivel nacional”, aseguró la frontenista.

“Cuando trabajas concentrada en el objetivo y las cosas van saliendo, te sientes más segura y confiada de que el trabajo duro está sirviendo”, enfatizó Ariana.

“Todo ese tipo de experiencias positivas que me ayudan a superar el ya no quiero, el no me quiero levantar, el tengo mucho sueño, el no querer terminar alguna serie y terminarla, eso me va nutriendo a mí espiritualmente”, puntualizó la medallista panamericana.

“Cuando me colgaron la medalla sentí mucha paz y plenitud porque representa la culminación de todo el trabajo y esfuerzo realizado”, expresó la deportista.

“Es una responsabilidad muy grande portar la medalla porque debes tener cuidado en muchos aspectos de tu vida, mucha gente te está viendo: niños, mamás, mujeres, incluso me llego a convertir en la representante de ellas, es una responsabilidad muy grande mantener la integridad en tu figura y en tu ser”, reconoció Ariana Cepeda.

“Me considero en mi mejor momento porque me siento plena, madura como deportista, pero si quiero seguir ganando tengo que seguir trabajando duro, esto no es una varita mágica”, aclaró.

El pasado 10 de agosto, la pelotari saltillensejunto a su pareja de juego, Guadalupe Hernández, durante la pasada edición de losAriana y Guadalupe conen la competencia derrotaron a las cubanas Yasmary Medina y Leyanis Castillo en la justa deportiva continental que se realizó del 26 de julio al 11 de agosto.La deportista de 33 años, con más de dos décadas de carrera,, dos en Copas del Mundo, dos campeonatos absolutos, una de Juegos Centroamericanos y una en Panamericanos, además de una presea de plata y otra de bronce.Por su historial de éxito, Ariana es una saltillense que ha puesto el nombre de México en alto dentro de su disciplina deportiva, por lo que en esta edición te traemos la historia que hay detrás de todos sus triunfos.Para los recientes, la frontenista cumplió con 15 compromisos previos para aparecer en la lista definitiva de la delegación mexicana que se dio a conocer a principios de julio.“Fueron campeonatos nacionales, preconcentraciones, concentraciones y exámenes antidopaje, que se llevaron a cabo a lo largo de casi siete meses con un paso muy apretado, porque cada fin de semana o cada quince días estás compitiendo”, detalló, y reconoció que no la tomó por sorpresa ver su nombre en la lista, ya que había trabajado muy duro por esto.Ante el desgaste físico y mental que experimentan los deportistas de alto rendimiento, cada uno tiende a echar a andar todos sus recursos para que, en la medida de lo posible, el proceso no sea tan pesado.Por lo anterior, Ariana Cepeda explicó que para cada competencia ella establece una serie de estrategias con objetivos concretos y realizables.De esta manera, la dupla mexicana conformada entre la saltillense y Guadalupe Hernández derrotó a su similar de Cuba en la final para darle a la delegación mexicana el metal áureo número 31 de la competencia.Asimismo, declaró que prefiere trabajar el componente sicológico de forma antigua, pues lo que en verdad le nutre es entrenar todos los días exigiéndose el 100% para mantenerse siempre motivada.Ariana Cepeda entrena por lo menos seis horas diarias de lunes a sábado, dependiendo de la competencia o la fase de preparación en la que se encuentre, por eso, cuando le colgaron la más reciente de sus preseas doradas sintió mucha paz.No obstante, es consciente de que ocupar un lugar entre los mejores no se debe solamente a ser una buena deportista, ya que primero debe ser una persona extraordinaria.Lo que la pelotari recomienda a las nuevas generaciones que inician su andar deportivo, es trabajar por mantenerse en una carrera de resistencia que es propensa a la frustración.Además, indica que no debe faltar el optimismo para buscar siempre lo positivo de cualquier experiencia, tanto buenas como malas, “si son buenas hay que saber disfrutarlas y festejarlas, si son malas hay que aprender de ellas”.Tras la fructífera carrera que inició cuando tenía 11 años, Ariana Cepeda ha ganado prácticamente todo por lo que se compite en su rama deportiva, por lo que considera que desde hace algunos años está viviendo su mejor etapa en el frontenis femenil.En consecuencia, Ariana proyecta continuar su carrera 10 años más para dar lo mejor de sí, esperando la oportunidad de competir en lo que le falta alcanzar: los Juegos Olímpicos.Lo anterior ha sido una suerte de circunstancias ajenas a la deportista saltillense, ya que en Tokio 2020 no están, ni en París 2024, por lo que tendrá que esperar a Los Ángeles 2028 o hasta el 2032.“Mientras Dios me permita vivir voy a dar mi mayor esfuerzo todos los días, a disfrutar el frontenis, a seguir trascendiendo como persona y como mujer”, concluyó la frontenista saltillense que el fin de semana pasado estuvo en un campeonato nacional en el Contry, en Monterrey, para mantenerse en el ranking y prepararse para los selectivos rumbo a la Copa del Mundo de Frontón 30 metros que se realizará el próximo año en Francia.Esta ha sido la actividad de Ariana en los últimos años:| Copa del Mundo de Frontón 30 metros en Le Haillan, Francia.| Campeonato Mundial Absoluto en Zinacantepec, Estado de México.| Juegos Centroamericanos en Veracruz.| Copa del Mundo de Frontón 30 metros en Santiago de Chile.| Campeonato Mundial Absoluto en Barcelona, España.| Juegos Panamericanos en Lima, Perú.La frontenista saltillense, Ariana Cepeda, vivió un momento determinante en 2013, durante la Copa del Mundo de Frontón 30 metros en Le Haillan, Francia.“Tenía 26 años y dije 'si en esta copa del mundo no logro ser campeona, me retiro' porque ya no estaría en condiciones físicas, mentales y técnicas para lograrlo”, explicó.Ponerse esa meta y colocarse entre la espada y la pared, terminó por generar un efecto positivo en Ariana.“Desde 2013 he podido saborear año tras año la victoria, el oro y los primeros lugares en el pódium, porque he trabajado muy duro para conseguirlo”, enfatizó.