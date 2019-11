Ariana Grande en riesgo de morir, su ex viene por ella: Mhoni Vidente

“Ariana Grande definitivamente está pasándola mal, está soñando, está sintiendo que alguien la persigue, está entrando en cuestiones de estar alucinando y viendo cosas que no son; está en una depresión total por culpa de un exnovio que ya murió por sobredosis, Mac Miller. Así es señores, el exnovio Mac está viniendo por ella”, dijo la vidente.



“Ariana esta comunicación es para ti, ¡cuídate de él!, protégete, reza el rosario, ¡quítate esa energía de tu exnovio!, borra todas las fotos, quita todas las cosas que te recuerden a él, él te quiere agarrar de la mano y se quiere ir. Mac Miller murió completamente en una sobredosis y pensando en ti”.

“Esa muerte fue muy fuerte para él pero no se ha podido desligar completamente de la Tierra y te está jalando. No es casualidad todo lo que estás pasando y viviendo, es algo de otro mundo”, dijo

Mhoni Vidente anunció nuevas predicciones dirigidas a la cantante estadounidense Ariana Grande, dijo que ella no pasa la mejor etapa de su vida y se encuentra en peligro de muerte.De inmediato lo dicho por Mhoni sorprendió enormemente, luego de que aseguró que Grande se encuentra en una fuerte depresión por la muerte de su ex Mac Miller.Según las palabras de la vidente, dijo que el joven aún no se deslinda de la tierra y que quiere llevarse a la famosa intérprete.Después de lanzar su predicción,, ella ha señalado con anterioridad que las predicciones pueden cambiar que son advertencias y espera que esté a tiempo para salvar su vida.Finalmenterezando, pues aunque asista a todos los doctores del mundo ninguno la va acurar.Con información de Diario Mx