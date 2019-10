Arma complot el magistrado Nájera Davis

“Al ser despido injustificado, en atención al carácter que ellos tienen, evidentemente lo van a querer litigar. Si no cambian de actitud de aquí al despido ¿habrá alguna manera de fincarles responsabilidad administrativa, o incluso penal, cabrón, algo?, preguntó a Rangel Ramírez.



“Penal, a lo mejor, no sé, pero administrativa, sí”, respondió el funcionario.



“Irnos con todo, para que le bajen de huevos, porque Alberto ya debe muchas”, ordenó Nájera Davis.

“Es la primera vez que vamos a correr a gente del Centro de Justicia Penal, ¿cómo se llama?, de la materia penal. Es la primera vez y, aunque debería de ser todo igual, el formato y todo como lo tiene la Oficialía Mayor, porque los magistrados le metieron mano y nos observaron varios detalles que no previmos, entonces voy a juntar otra vez a Alberto, Pichardo y a Juan Carlos (los despedidos) y les voy a decir que están ahí las opciones, que si ya lo pensaron bien, la cortesía de que se les vino a correr, a avisarles para que esto saliera de la mejor manera.

“De Alberto, creo que voy a tener que hablar con la licenciada; o le baja o le vamos a tener que echar la caballería”, expuso.

El magistrado Óscar Aarón Nájera Davis, integrante de la, habría incurrido en varios delitos al encabezar un complot y presionar la salida de empleados del Poder Judicial que presuntamente no compartían su estilo y forma de trabajo.En un video en poder de, que llegó de, se observa al también profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila en instalaciones el, en las cualesNájera habría amenazado con fincar responsabilidades administrativas y penales a los trabajadores si se resistían a dejar el cargo y litigaban el despido, que según admitió, era injustificado.El 2 de mayo de 2019 se dio a conocer que Nájera Davis obligó a tres empleados dela presentar su renuncia sin motivo alguno. Los afectados presentaron formalmente una queja ante el Consejo de la Judicatura del Estado.De acuerdo con la grabación, el magistrado Oscar Aarón Nájera, integrante de la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se trasladó apara obligar a renunciar a tres empleados, que tenían entre 5 y 21 años de antigüedad laboral.En el video aparece el diálogo del magistrado con el administrador general, Javier Rangel Ramírez, y el juez Raúl Flores Villanueva.En los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado se enumeran las atribuciones de los magistrados, pero no aparece la de remover o solicitar renuncia a personal del Poder Judicial, pues es exclusivo del Consejo de la Judicatura y de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia.En diálogo con el juez Flores Villanueva, el magistrado Nájera habría admitido que los documentos para consumar el despido de los tres trabajadores del Centro de Justicia Penal se encontraban en formatos anteriores, con detalles y observaciones que no previeron. Ante ello, habría ordenado presentar nuevos papeles y modificar fechas.“Pero entonces ya procederemos legalmente y entonces mañana viene el magistrado Iván Ortiz, mandamos los papeles que estos no traen, porque traíamos todo como si iban a firmar y el formato anterior, y entonces ya mañana se les notificará y se entregará el aviso. Entonces. Si por alguna razón no llegara el documento, lo haríamos el jueves 2 de mayo con efecto del día 30 y ya llegaría el personal. Entonces les vamos a decir que se pongan a las órdenes tuyas, con el coordinador que tienes ahorita de aquí de la Región Norte”, señaló.Nájera Davis se refirió específicamente a uno de los despedidos, a quien amagó con aplicar la fuerza para convencerlo de que no litigara su situación laboral.“Bueno, entonces ahorita no será aún nada legal y pues está bien el”, agregó el juez Flores Villanueva.En el