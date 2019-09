Armando Meza se mira a sí mismo; un regreso a sus inicios

Saltillo, Coah.- Cuellos largos y delgados, casi agujas, que sostienen cabezas enormes cuyos rostros se dibujan con líneas angulosas y redondas; hombros anchos que hacen juego con lo esbelto de las figuras y en los que el cabello se rizan, es el estilo de dibujo que Armando Meza ha trabajado desde 1980, cuando comenzó a tomar “inspiración de Modigliani, un artista al que siempre admiré, y que cuando conocí su obra intenté simular en la mía”.



A través de estas casi cuatro décadas de trabajo la técnica de Meza -uno de los artistas más reconocidos de la ciudad-, ha cambiado y se ha afinado al igual que las narices puntiagudas de sus personajes; recorrido que los saltillenses pueden observar gracias a Corrosión y Arquetipo, una muestra de 50 piezas que llenan los muros de la sala principal de exposiciones del Centro Cultural Vito Alessio Robles.



Esta mirada retrospectiva inicia con los dibujos de aprendizaje que Meza hizo durante su estancia en el taller de grabado del maestro Fernando Flores Sánchez, en el Centro de Artes Visuales e Investigaciones Estéticas, y continúa con esas piezas que se han sumado a colecciones privadas de amigos y compradores, como Robert Ortiz o Víctor Palomo.



“Son piezas que lo que hacen es reafirmar el trabajo que he estado haciendo durante todos estos años. Algunas piezas son de las primeritas que hice, y son obras experimentales en las que jugué con los materiales y el manejo de las texturas. Ahora esos elementos son parte de los cuadros, pero sólo elementos en ellos y no el cuadro en sí. El ver estas piezas me hizo recordar cuando comencé a trabajar estos dibujos en línea, y que fueron el nacimiento del estilo o del tipo de dibujo que ahora realizo. Esta exposición busca más la idea de ser una especie de suma de lo que he hecho, que una visión al cambio que he tenido en este tiempo”, comentó el creador a Zócalo en entrevista.



Modelo y reproducción

Arquetipo y Corrosión no es un título gratuito, como señaló el artista. La definición de la primera palabra tiene que ver con una imagen que sirve como modelo para reproducción de siguientes piezas, la suma de la perfección. En ese sentido podría encontrarse una correspondencia entre la inspiración que el italiano Modigliani causó en Meza y sus siguientes obras, pero también, y sobre todo, en el trabajo personal que el nacido en 1960 ha continuado: una labor de forjarse un estilo que reproduzca las líneas base de sus obras y, a la vez, transformarlas en otras.



En cambio corrosión se debe a las técnicas que fueron el campo de creación y juego para el joven artista de los años 80: aguafuertes, óleos y tintas chinas que “cuando las pones en el papel dan cosas así, como corrosiones y que son efectos muy bonitos: manchas, corridas, burbujas, líneas, de todo”.



A pesar de ser uno de los creadores más celebrados de Saltillo, esta es la primera vez que Meza expone en los muros del Centro Cultural Vito Alessio Robles. Una oportunidad que lo llena de orgullo y gratificación.



Esto, señaló, debe verse con buenos ojos, pero es también una oportunidad para hablar sobre los sitios dedicados para que los artistas muestren su arte en la ciudad. Meza ha montado obras en bares, restaurantes y cafés de toda la ciudad y de otras, como Monterrey.



“Si hiciéramos un recuento de los lugares que han desaparecido últimamente, se haría muy larga”, detalló, “creo que en primer término debería de hablarse sobre la galería de la exescuela de Artes Plásticas, ahora Ciencias Sociales. Después está la galería de lo que antes era el Consejo Coahuilense de Cultura, y que ahora es parte de la Academia de Derechos Humanos, que tiene un uso medianón, porque depende de la universidad, pero ya no es un centro cultural. Creo que hay qué ver cómo se están sosteniendo estos sitios subensionados por el estado, pero también hay que hablar con las galerías privadas que aparecen y desa-parecen muy rápido por cuestiones económicas”.



Crecimiento

El artista también explicó que el hecho de que la iniciativa privada que abre sus lugares en pro del arte termina cediendo ante el peso del dinero, es porque en Saltillo no hay un verdadero mercado artístico. “Hay compradores y coleccionistas, pero son muy pocos”, explicó.



Y eso también se debe a la nula comunicación entre los artistas, los gremios que se mantienen distendidos, sin coalición.



“Hasta cierto punto hay muy poca comunicación entre los artistas. Sí nos conocemos entre todos, pero cuando nos juntamos a platicar, hablamos sobre otras cosas. Nunca nos hemos sentado a ver qué planes hay para atraer públicos y hacer una difusión más grande sobre los artistas de la ciudad, que tiene a muchos creadores muy buenos, pero que lamentablemente tienen que migrar a ciudades como Monterrey o a México porque aquí en Saltillo ha sido difícil crear un mercado.



Hay uno pero muy muy pequeño”, concluyó.



Arquetipo y Corrosión es una vista al inicio creativo y madurez de un artista que ha trabajado durante casi 40 años para mejorar un estilo que hizo propio y fácilmente reconocible. La exposición se mantendrá hasta el mes de noviembre en el Centro Cultural Vito Alessio Robles.



Visítala

Arquetipo y Corrosión

De Armando Meza

En Centro Cultural Vito Alessio Robles

De martes a domingo

10:00 a 18:00 horas

Entrada libre

Hasta noviembre