Arnold Schwarzenegger: Vicente Fox me inspiró en incursionar en la política

El actor y ex gobernador de California (Estados Unidos), Arnold Schwarzenegger, aseguró este viernes que el ex presidente de México, Vicente Fox Quesada (2000-2006), lo inspiró para incursionar en política.Durante su conferencia en el foro Citek 2019 Business Summit, del que Fox es anfitrión en San Cristóbal, en el central estado mexicano de Guanajuato, el también empresario y culturista recordó cuando vio al expresidente mexicano en el año 2000.Durante el rodaje de la película “Daño Colateral” en México, veía en televisión a un político fuera de serie: era Fox, entonces candidato presidencial del PAN, quien ese año hizo historia al romper la hegemonía del PRI, comentó el actor.“Todas las noches yo veía como iba en su caballo, sus discursos, y las cosas que usted decía eran tan inspiradoras, y usted era una foráneo, un hombre de negocios que empezó en un camión de la Coca-Cola. Eso para mí era muy inspirador y tuvo un efecto en mí para que yo me metiera a la política en el 2003”, reveló.Posteriormente Fox visitó a Schwarzenegger en 2006, cuando este buscaba la reelección en el Gobierno de California.Según el fisicoculturista, esa acción (la visita de Fox) envió un mensaje muy fuerte hacia el electorado latinoamericano que le permitió a la postre ganar las votaciones.“Desde entonces hemos mantenido esta relación”, dijo Arnold, y agregó que ama a México, "hice cuatro películas aquí, y me encantó la gente, siempre he sido un fan de México desde el primer día”.Contó que su paso por la gubernatura de California (2003-2011) fue complicado y que si ganó las elecciones fue porque convenció al electorado que era un político diferente, parecido a Fox.“Los políticos típicos han arruinado al estado, ¿por qué no intentan con algo diferente?”, recordó que pidió a los electores.En su conferencia magistral, Schwarsenegger reveló detalles de su paso como gobernador de California y anécdotas de filmaciones.