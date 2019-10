Arqueólogos encuentran la ‘Nueva York de la Edad de Bronce’ en Israel

Ciudad de México.- Mediante una serie de excavaciones realizadas por la Autoridad de Antigüedades de Israel, un grupo de arqueólogos encontró un importante hallazgo de cerca de 5,000 años.



Se trata de la ciudad histórica más grande descubierta en Israel, misma que fue habitada por miles de personas -cerca de seis mil- y que había desaparecido con el paso del tiempo.



Según lo afirman los especialistas, esta urbe poseía un tamaño único para su época, y su región incluía lo que hoy es Israel, Jordania y el sur de Siria.



Se cree que pertenece al periodo del Levante meridional y podría ser considera la Nueva York de la Edad de Bronce.



Las fronteras de esta ciudad estaban delimitadas por un muro de fortificación, con áreas residenciales y espacios públicos. También poseía un templo en que se realizaban rituales religiosos, y en la instalación se encontraron huesos de animales quemados junto a otras muestras de ofrendas, lo que permitió a los especialistas hacer deducciones sobre la vida espiritual de la comunidad.



La zona descubierta ha sido denominada En Esur y las investigaciones en su territorio comenzaron en los años cincuenta, al norte costero de Israel, pero debido a que no se conocía la dimensión del hallazgo, las actividades de rescate se postergaron hasta 2017.



Lo trágico en este impresionante hecho es que la ciudad podría ser enterrada de nuevo una vez terminados los trabajos de investigación, ya que las demandas de urbanización en el país así lo requieren.



Por ello sus descubridores han asegurado que el vestigio será preservado con la ayuda de la tecnología para las generaciones futuras, sin embargo, solicitaron que se tome en cuenta la importancia histórica del pasado y se creen las regulaciones necesarias para recuperarlo.



