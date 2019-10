Arranca MARS ‘Vamos a Michas’ en Ocampo por 3.9 mdp

Ocampo, Coah.- La seguridad sigue siendo el compromiso del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís en los 38 municipios del estado, por lo que en el Municipio de Ocampo entregó 2 unidades totalmente equipadas para garantizar y reforzar la cobertura en la cabecera y áreas ejidales, con la promesa de llevar 3 patrullas más.



Acompañado de la Alcaldesa de este Municipio, Laura Mara Silva Fernández, el Gobernador hizo la entrega de las llaves a los elementos de la corporación, entre ellos Eva Morales Escalante y Argenis de la O Reyes, quienes le mostraron su agradecimiento.



En su mensaje, el Mandatario estatal dijo que ha trabajado de manera coordinada con las autoridades municipales, al ser el municipio más grande del estado, para la cobertura de su extenso territorio.



“Tenemos que incorporar al Municipio de Ocampo al desarrollo, mejorando la infraestructura y que les cueste menos trabajo crecer y desarrollarse. Hoy entregamos estas dos unidades que serán de gran apoyo, hemos llevado más de 160 patrullas en el estado, porque no permitiremos que regrese la inseguridad de tiempos anteriores”, expresó.



Dijo que en Coahuila se han soportado embates de la delincuencia organizada, pero se le hace frente para salvaguardar a los ciudadanos coahuilenses.



En beneficio de los habitantes, también expresó que se trabajará para darle seguimiento al proyecto del camino rural que habían solicitado de Ocampo a San Miguel, lo que despertó los aplausos de los asistentes.



Mientras que en materia económica, precisó que se trabaja en la promoción de cada región del estado para que lleguen nuevas empresas e inversiones que generen empleo, y la Región Centro-Desierto no será la excepción para garantizar oportunidades bien remuneradas cerca a sus familias y no tengan que emigrar las nuevas generaciones.



En apoyo al campo, expuso que se han entregado beneficios para que los productores sigan adelante a través del programa Concurrencia Municipalizado, confiando que el siguiente año será bueno para los campesinos, pese a que el Gobierno Federal contemple recortes en sus programas.



Enfatizó que se cubren los 152 mil kilómetros cuadrados que comprende el estado, en seguridad e infraestructura, lo que permite tener una entidad fuerte.



A nombre de los vecinos, el comerciante Humberto Mancha Molinar agradeció que se fortalezca la seguridad con más unidades, que permitirán mayor protección en las calles del municipio, dando a la vez confianza a quienes visitan la zona.



“Ocampo es un territorio difícil por su extensión, pero ha salido adelante. Vale el tamaño que tiene, pues es el más grande de Coahuila y tercero del País, queremos agradecer los apoyos que se tienen en cuanto al programa de Concurrencia, el apoyo a la seguridad pública, la cual se ha restablecido y vivimos en un municipio seguro”, expresó.



La oficial Eva Morales Escalante también hizo un agradecimiento especial por la entrega del parque vehicular, que permitirá llegar a la vigilancia más remota con la línea que colinda con Estados Unidos para dar la seguridad a las familias que habitan en la sierra y ejidos de Ocampo.



‘VAMOS A MICHAS’



La mezcla de recursos del programa “Vamos a Michas” permite la inversión bipartita en este municipio de 3 millones 944 mil pesos, donde el Estado aporta 2 millones 444 mil pesos y el Ayuntamiento local un millón 500 mil pesos, en obras para la rehabilitación de pozo de agua, 20 celdas solares y 48 techos terrados.



El Mandatario estatal indicó que se seguirá trabajando para hacer lo necesario y que a Ocampo le vaya bien.



“Vamos a seguir invirtiendo en esta bendita tierra, por eso es importante este programa de ‘Vamos a Michas’, porque no se trata de un peso y un peso, es la colaboración de un Municipio y mi Gobierno”, expresó.



Antonio Nerio Maltos, titular de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS), indicó que la obra denominada Mejoramiento de la Línea de Conducción de Agua Potable en pozo profundo, hasta la red de distribución en su primera etapa, mejorará el abasto en la población.



“Se realizará con tuberías hidráulicas de PVC, sistema métrico clase C-5 de 10 pulgadas de diámetro y una longitud de mil 073 metros lineales, y de clase C-7 de 10 pulgadas y longitud de 709 metros lineales, beneficiando a más de 8 mil 62 habitantes”, detalló.



Mientras que la Administración local realizará el proyecto ejecutivo y construcción de un sistema solar, que consta de un parque fotovoltaico para el suministro de energía eléctrica parcial combinada con CFE al equipo profundo del pozo.



Finalmente, la alcaldesa Laura Mara Silva Fernández reconoció el esfuerzo que el Estado realiza con “Vamos a Michas”, que hace crecer la infraestructura en Ocampo.