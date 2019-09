Arrestan a niña de 6 años por berrinche en escuela de EU

no podía creer lo que le estaban diciendo.La llamada del jueves tenía un mensaje sobre su nieta,. La niña de seis años había sido arrestada en su escuela de Orlando y estaba siendo llevada a una instalación juvenil."Dije, '¿qué quiere decir con que ha sido arrestada?'" Kirkland contó a WKMG el viernes.El Departamento de Policía de Orlando dijo que ahora está investigando las acciones tomadas por, el oficial de la escuela que arrestó a Kaia y a otro estudiante de ocho años en diferentes situaciones el mismo día de la semana pasada. Turner es acusado de no seguir la política del departamento con respecto a los jóvenes arrestados y fue suspendido de sus deberes a la espera de los resultados de una investigación interna, dijo Orlando Rolón, el jefe de la policía de Orlando, en un comunicado al Washington Post. De acuerdo con la política, todos los arrestos de menores por debajo de losnecesitan ser aprobados por un supervisor, cosa que Turner no obtuvo según la policía."Como soy abuelo de tres niños menores de 11 años esto es realmente preocupante para mí, dijo Rolón. "Nuestro departamento se esfuerza por dar un servicio profesional y cortés. Mi equipo y yo estamos comprometidos con superar los estándares y expectativas".Turner no contestó a la solicitud de declaración hecha el domingo por la tarde.Autoridades se negaron a identificar a los dos niños que fueron arrestados o a revelar detalles sobre sus casos, lo único que señalaron fue que ambos eran estudiantes en una escuela primaria local y eran acusados de delitos menores. Sus arrestos revivieron el debate sobre las políticas de vigilancia dentro de las escuelas, que estudiantes y defensores dicen está generalmente dirigida hacia las personas de color o discapacitadas, dejando a los jóvenes esposados como parte de la rutina cotidiana.Kirkland dijo a WKMG que Kaia asiste a la Academia, una escuela primaria adscrita al. La escuela y los oficiales de distrito no pudieron ser consultadas para comentar el domingo por la tarde.El arresto de Kaia comenzó después de que la niña hiciera un berrinche en clase porque su apnea del sueño le impidió dormir lo suficiente la noche anterior, dijo Kirkland. El episodio resultó en un viaje a la dirección, donde un empleado de la escuela trató de calmarla."Ella tiene una condición médica que estamos trabajando para resolver", dijo Kirkland haber comentado a Turner. "Entonces el dijo '¿Condición médica? Y yo le dije "Tiene un desorden, apnea del sueño" y el contestó "Bueno, yo tengo apnea del sueño y no me comporto así".Kaia fue arrestada y acusada de agresión, dijo Kirkland.Pero, el oficial a cargo del traslado de Kaia confirmo que no se tenía la aprobación correspondiente y la niña fue regresada a la escuela antes de ser procesada en la institución juvenil, dijo la policía.Un menor de ocho años que también fue arrestado el jueves fue procesado, liberado y entregado a uno de los familiares no mucho tiempo después. No es claro que fue lo que condujo al arresto del menor.