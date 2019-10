Arriba la cigüeña camino al hospital en Saltillo

Saltillo, Coah.- La mañana de este lunes, una joven mujer se convirtió en madre, luego de dar a luz en un vehículo justo al exterior de las instalaciones de la Cruz Roja, al no alcanzar a llegar al hospital.



Los hechos se registraron minutos antes de las 9:00 horas, cuando Blanca Janeth González Jiménez, de 25 años, quien ya contaba con nueve meses de gestación, entró en labor de parto dentro de su domicilio de la colonia Nuevo Progreso.



De inmediato, los padres de la joven se apresuraron para llevarla hasta el Hospital General, sin embargo en el trayecto se percataron de que no tendrían el tiempo suficiente para llegar.



Blanca Janeth comenzó a dar a la luz dentro de la camioneta, por lo que su padre decidió arribar a las instalaciones de la Cruz Roja para pedir apoyo.



Personal de la humanitaria institución brindó atención a la mujer y a su bebé, realizándoles una revisión con la que confirmaron que ambos se encontraban en perfecto estado de salud, para después trasladarlos al Hospital General.



Los abuelos del nuevo integrante de la familia, se mostraron felices ante su llegada, aunque aseguraron que aún no deciden el nombre que llevará.