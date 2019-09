Arrollan a chofer en la autopista Monterrey-Saltillo

Ramos Arizpe.- Un chofer falleció la mañana de ayer, luego de ser arrollado cuando colocaba señalamientos para anunciar que su camión se encontraba descompuesto en la salida de la autopista Monterrey-Saltillo hacia la vía libre, a la altura de Ojo Caliente. El atropellamiento desencadenó una carambola en el sitio.



El percance dejó dos personas gravemente lesionadas, entre ellas Alejandro Rodríguez Ríos, de 48 años, quien fue trasladado a un hospital particular donde falleció a consecuencia de las graves lesiones que sufrió.



El accidente ocurrió a las 2:00 horas de ayer en el kilómetro 1+200 de la vía de cuota, donde personal de la Policía Federal tomó conocimiento.



Los oficiales indicaron que todo comenzó cuando Alejandro Rodríguez se detuvo al percatarse de que su camión, con capacidad para tres y media toneladas, se averió y descendió de inmediato para colocar señalamientos con el fin de evitar unaccidente.



Pero debido a la oscuridad que había en el sector, otro vehículo de carga que pasaba por el lugar no se percató de la situación, impactando la unidad de Alejandro Rodríguez por detrás y arrollándolo a él.



Por si fuera poco, un tráiler cuyo conductor no pudo eludir la colisión también impactó los camiones siniestrados, dando paso al accidente múltiple en el que Rodríguez Ríos y otro chofer requirieron atención médica.



Tras recibir el reporte, elementos de Bomberos acudieron para brindar el apoyo requerido, trasladando sumamente graves a los heridos al hospital privado. Fue a las 6:40 horas cuando desafortunadamente Alejandro Rodríguez falleció, acudiendo agentes de la Fiscalía General del Estado a tomar conocimiento de lo ocurrido.