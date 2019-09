Arturo Brizio, presume VAR mexicano

Ciudad de México.- El VAR en México es de los mejores a nivel mundial, así lo estimo Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje, quien dijo que el futbol ha cambiado y nuestro país está a la vanguardia.



“Es del mejor nivel, dudo mucho que haya un VAR mejor que el mexicano, y no es un tema de nacionalismo, ahí están los números, los ejemplos, es una nueva forma de ver el futbol y de pronto tenemos que entender que jugadas polémicas, de detallito, que hay un montón de cambios reglamentarios que se nos vinieron en alud, pero me jugaría el boleto con cualquier VAR del mundo y no desmerece ahora sí que no es que a qué hora quiere el huevo pero somos muy picudos”, explicó el directivo en conferencia.



Recalcó que los colegiados están totalmente adaptados e incluso en la Copa y el Ascenso se claman por el VAR.



“Para nada el árbitro se vuelve comodino”, subrayó.



En el Apertura 2019 van 95 intervenciones en revisiones finales de las cuales 41 han sido ratificaciones y 54 correcciones.