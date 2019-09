Asaltan a medallista afuera del banco, le quitan apoyo de $38 mil pesos

En pleno Centro Histórico de #Guanajuato, asaltaron a la medallista de oro mexicana en #Lima2019, Laura Galván. Le robaron 38 mil pesos del apoyo que le dio el @GobiernoMX. Ella sospecha de los empleados de @Citibanamex pic.twitter.com/6in9Rb19W0 — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) September 20, 2019

La medallista mexicanadenunció que fue despojada de 38 mil pesos, minutos después de haberlos retirado de una sucursal bancaria, que se encuentra en el Centro Histórico de la ciudad de Guanajuato.Qué triste y qué susto. No puede ser que uno confíe en el banco algo que con esfuerzo se gana y la institución tenga empleados tan delincentes”, opinó la deportista.“Explíquenme ¿cómo es que los asaltantes sabían que traíamos ese dinero con nosotros saliendo del banco?”, agregó mediante un mensaje escrito, acerca del aporte económico que le dio el gobierno.Galván, quien ganó la medalla de oro en la prueba de atletismo de 5 mil metros planos, en los recientes Juegos Panamericanos Lima 2019, explicó que en principio no quería sacar esa cantidad junta por el banco, precisamente por la inseguridad que existe.Sin embargo, lo hizo acompañada de su hermana, a pesar de que los trabajadores del banco le dieron “mala espina” desde que llegó a depositar ahí, subrayó a través de sus redes sociales.Por lo mismo que “tengo mil cosas y entrenamiento por hacer se me hizo fácil sacar eso de junto, que necesitaba, pensé que me ahorraría más tiempo”, aseveró.La fondista espera que se investigue al banco y a las personas que le quitaron el dinero, para evitar que los delincuentes sigan robando “a tanta gente que llega a depositar o retirar dinero”.Al respecto, el gobierno de Guanajuato informó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana actuó de inmediato una vez que se recibió el reporte del robo.De igual manera, se canalizó a la afectada de este presunto caso de robo sin violencia a la agencia del Ministerio Público, donde ya se lleva a cabo el proceso correspondiente.