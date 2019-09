Asaltan bóveda del Gran Casino Frontón México

Ciudad de México.- Tres sujetos amagaron con armas de fuego a los encargados de cuidar la bóveda del Gran Casino Frontón México, robaron el dinero que había en unas cajas metálicas y huyeron del lugar. No hubo detenidos.



Los hechos se registraron alrededor de las 6:00 horas de este viernes en el establecimiento ubicado en Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.



Según un comunicado de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX), la denunciante declaró que, al estar en el cambio de turno, escuchó gritos provenientes de la parte de afuera donde se resguarda el efectivo. Cuando se asomó por la mirilla, observó a un sujeto que amenazaba a su compañero con una pistola en la cabeza, mientras ordenaba que abrieran la bóveda.



Uno de los agresores entró a la bóveda y sometió a los trabajadores tirándolos al piso. Como la caja fuerte no tenía los mecanismos de seguridad puestos, la abrieron, así como otras cajas de metal, sacaron el dinero y lo guardaron en una mochila y bolsas pequeñas.



Con el botín en su poder –cuyo monto no fue revelado– se dieron a la fuga, junto con el tercer cómplice que tenía amagados con una pistola a los vigilantes.



El Ministerio Público de la Coordinación Territorial Cuauhtémoc Cinco inició una carpeta de investigación por el delito de robo con violencia.



En tanto, la Policía de Investigación (PDI) trabaja en la ubicación de las cámaras de videovigilancia en el lugar para obtener imágenes de los probables participantes, con el fin de identificarlos, ubicarlos y detenerlos.