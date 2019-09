Asaltaron un lujoso palacio francés

Al menos seis ladrones no identificados entraron a uno de los castillos más opulentos de Francia, ataron a sus propietarios y escaparon con joyas y efectivo por valor de al menos 2 millones de euros (2,2 millones de dólares), dijeron el jueves las autoridades francesas.La policía estaba buscando a los sospechosos del asalto nocturno al, al sureste de París, explicó la fiscal Béatrice Angelelli-Lamotte a la agencia AP.Los ladrones no parecían ir armados y los dueños, una pareja de 80 años, no resultaron heridos, agregó.abrieron la finca al público en 1968, y la dirigen con sus tres hijos.El glamour barroco del castillo del siglo XVII ha atraído a estrellas de todo el mundo. En él se casaron en 2007 la actriz Eva Longoria y el ex jugador de la NBA Tony Parker Diseñado originalmente para Nicolas Fouquet, el ministro de Finanzas del rey Luis XVI, el castillo tiene un salón de baile con el suelo de mármol, un comedor con lámparas de araña y jardines podados con precisión.Tras ser depuesto, Fouquet pasó el resto de su vida en la cárcel. El monarca se apoderó del castillo y trasladó sus más preciadas obras de arte y otros objetos a Versalles.Es el mayor sitio, con una extensión de 500 hectáreas, y cuenta con unos 250.000 visitantes al año.El castillo ha sido usado por producciones cinematográficas y televisivas que buscan grabar escenas con un ambiente similar a Versalles, desde el éxito "Moonraker" de Roger Moore Bond hasta "Marie Antoinette" de Sophie Coppola.(Con información de AP y AFP)