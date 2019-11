Asegura Mauro Riveros que no es ladrón

“Ella no quería divorciarse, yo en términos amigables le digo: ‘Pero para qué vamos a seguir casados si tú ya estás haciendo tu vida y yo necesito rehacer la mía’.

Tras las acusaciones deél decidió no quedarse callado.En una entrevista para el programa Ventaneando, el modelo dio su versión de los hechos sobre que supuestamente le debe a la cubana un préstamo de 10 mil dólares (190 mil pesos aproximadamente) para comprar un terreno, 500 mil pesos para un negocio que iban a montar y una camioneta, la cual sí compraron.En la plática mencionó que no es ningún ratero y antes de divorciarse llegaron a un acuerdo en el que él pagaría las mensualidades que restaban del vehículo, incluso mostró los pagarés.“De esa deuda, yo pagué 80 mil pesos, que mi abogado decía que no los pagara hasta que termináramos de pagar la camioneta”, aseveró.Riveros agregó que hasta el momento no ha recibido ningún citatorio por una supuesta demanda que Vega interpuso contra él.“Lo que ella tiene es una querella por abuso de confianza, para que a mí me notifiquen de eso, primero tienen que hacerle un examen psicológico, con ese examen va con un juez y este determina si es real o no lo que ella está diciendo”, finalizó.