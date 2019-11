Aseguran armamento tras persecución en NL

Monterrey, Nuevo León.- Elementos de Fuerza Civil y de la Guardia Nacional decomisaron un arsenal y un vehículo que delincuentes dejaron abandonado durante una persecución, en Doctor Coss.



Los delincuentes huyeron corriendo entre las brechas y no fueron localizados, reveló la autoridad.



En el operativo fue asegurado un fusil calibre 50, cartuchos de distintos calibres, ropa camuflada y cargadores, además de siete armas largas, 11 radiofrecuencias, chalecos antibalas, cargadores de energía, una granada y equipo táctico.



Todo estaba en una camioneta pick up, que también fue asegurada



De acuerdo con información de la Policía, el armamento fue asegurado a las 14:30 horas del sábado, pero se dio a conocer hasta este domingo.



Agregaron que mientras hacían recorridos conjuntos en los límites con Tamaulipas, elementos de Fuerza Civil y de la Guardia Nacional detectaron la camioneta con hombres armados a bordo y los persiguieron entre las brechas.



Los policías perdieron de vista a los delincuentes y minutos después localizaron solo el vehículo con el arsenal.



Al revisar la zona, los hombres armados no fueron localizados.



Lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República.