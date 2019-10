Aseguran que Inés Gómez- Mont fingió operación de tumor

“Amigos en común le dijeron a Javier que Inés se inventó esto de la operación debido a que sus abogados le explicaron que en esta audiencia se tenía que presentar con sus hijos, y como no quiere que eso pase, pues creó todo este numerito”, aseguró la fuente cercana.

Después de que Inés Gómez Mont estuvo ausente en sus redes sociales, la conductora público una fotografía en sus redes sociales en la que se ve acompañada de sus hijos y con una venda en la cabeza. Ademñas, reveló, a través de un comunicado, que el 19 de septiembre fue intervenida quirúrgicamente por un segundo tumor cerebral, el cual, le fue diagnosticado en 2017.Sin embargo, de acuerdo a una fuente cercana a Javier Díaz, según publica Clase Inés Gómez Mont no fue operada, sino que fue un pretexto para faltar a la audiencia del juzgado familiar, pues su exesposo le exige ver a sus hijos.Señalan que en esta audiencia, Javier Díaz estuvo alrededor de dos horas explicando al Juez cómo estaban las cosas entre ellos. "Esta audiencia llamada 'escucha de menores y desahogo de pruebas' era muy importante, ya que el Juez les iba a preguntar a los niños cómo se encuentran, cómo se sienten con su mamá, si extrañan a su papá, si les gustaría verlo, etcétera”, informó el amigo de Javier Díaz. TLo que busca el exesposo de Inés Gómez Mont es reunirse con sus hijos, según menciona su amigo, además, asegura que Javier no quiere hacer un escándalo y que está preocupado por sus hijos. "Está desesperado, deseaba ver a sus niños, él está dispuesto a hacer lo que se le pida, que a sus hijos se les hagan pruebas psicológicas para saber si esta situación les está afectando, está dispuesto a apegarse a lo que le corresponde en cuanto a fechas y horarios de convivencia con sus niños", finalizó el amigo.Por otro lado Inés Gómez Mont no ha comentado al respecto. De acuerdo a varios reportes, se encuentra en su casa en recuperación y con el amor de sus hijos.