Aseguran que no hay orden de aprehensión contra Miguel Ángel Yunes

Ciudad de México.- No existe orden de aprehensión contra el exgobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares, aseguró el periodista Ciro Gómez Leyva.



Esto, luego de este viernes surgiera la versión de que la Fiscalía General de la República habría girado una orden de surgiera contra el exmandatario veracruzano por presuntos delitos de corrupción.



“La Fiscalía General de la República nos confirmó que ellos no tienen nada sobre el tema de Yunes, el Gobierno de Veracruz nos dijo que no era cierto que haya una orden de aprehensión girada contra el exgobernador de Veracruz” dijo Gómez Leyva.



El comunicador añadió que el gobierno de Veracruz dijo que "no era cierto" que haya una orden de aprehensión girada contra el ex mandatario veracruzano.