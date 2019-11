Aseguran que Selena tenía una relación extramarital con su doctor

La cantantemurió asesinada el, a manos de Yolanda Saldívar, quien era su asistente personal. Aunque siempre se han especulado distintas versiones sobre cuál habria sido el motivo por el que la mató, hoy se menciona que sería para que no se fuera con su amante.La periodistahabló sobre el supuesto secreto que tenía Selena Quintanilla y que Yolanda Saldívar usaría como excusa para matar a Selena, la Reina del Tex-Mex.En entrevista con el programa de YouTube Chisme No Like, María Celeste explica que el gran secreto de Selena era que tenía una relación extramarital con Ricardo Martínez, su doctor, con quien planeaba escaparse.Celeste se habría enterado de lo anterior gracias a una entrevista que le hizo a Yolanda, la asesina de Selena Quintanilla.aquella media mañana en el hotel Days Inn de Corpus Christi, Texas, Estados Unidos, días antes de que la cantante cumpliera 24 años de edad.Y según lo que Yolanda le dio a entender a María Celeste, la mató para evitar que arruinara su vida, al escaparse con su supuesto amante.María Celeste no cree en el pretexto que da Yolanda sobre el motivo por el cual mató a Selena, y opina que lo dijo y lo utilizó únicamente de excusa para matar a la cantante de Amor prohibido y No me queda más.Y según lo que Yolanda le dio a entender a María Celeste, la mató para evitar que arruinara su vida, al escaparse con su supuesto amante.María Celeste no cree en el pretexto que da Yolanda sobre el motivo por el cual mató a Selena, y opina que lo dijo y lo utilizó únicamente de excusa para matar a la cantante de Amor prohibido y No me queda más.Selena y el doctor Martínez sí tenían una relación sentimental, lo pudo corroborar María Celeste con quien fue guardaespaldas de la cantante y con el propio doctor.