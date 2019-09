Asesina a 10 como parte de una ‘rebelión’ motivada por falta de sexo

En Canadá, el día de hoy un juez permite la divulgación del interrogatorio policial de, un asesino acusado de matar a diez personas con su furgoneta en una concurrida acera de Toronto en abril del año pasado, informaDe acuerdo al medio canadiense, la prohibición de revelar pruebas incriminatorias en contra de un acusado fue levantada por un juez, puesto que la culpabilidad o inocencia de Minassian será determinada por un juez sin jurado.En el interrogatorio conducido momentos después de su captura, y que se ha hecho público este día, Minassian asegura quecomo parte de la rebelión 'incel' (abreviatura que significa 'celibato involuntario' en inglés), una subcultura que ha ganado popularidad en los últimos tiempos en Internet.Missian describe durante la entrevista esta rebelión como: "Un". Agrega que el fin es "exterminar" a los varones capaces de atraer sexualmente a las mujeres para que esas se vean obligadas a "reproducirse con los 'incels'"."Siento que he cumplido misión", contestó Minassian al detective Rob Thomas, un investigador de la Sección de Evaluación de Conducta de Crímenes Sexuales de la Policía de Toronto al ser cuestionado por los motivos del crimen."Quería hacer más", dijo en el interrogatorio tras confesar que la única razón por la que detuvo el ataque fue porque no podía ver debido a "la bebida que alguien salpicó en el parabrisas".Del mismo modo, declaró abiertamente su lealtad con el movimiento y reveló haber discutido con otros dos miembros sobre "sus frustraciones con la sociedad" y por ""; esos dos integrantes del grupo fueron responsables de cometer asesinatos en 2014 y 2015.Durante el interrogatorio, el acusado reveló momentos de su vida en los que fue rechazado por mujeres y confesó que "desafortunadamente". Agrega que nunca ha tenido sexo porque "es demasiado amable".El acusado espera que inicie su juicio en febrero próximo, según The National Post.