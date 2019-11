Asesinadas y con la ropa desgarrada, así encontraron a jóvenes que desaparecieron en Los Cabos

Dosque abordaron un vuelo en, en Baja California Sur, con destino a la Ciudad de México fueron localizadas sin vida en Sinaloa.Las chicas, identificadas comofueron reportadas comoel 5 de noviembre.Ese día se perdió contacto con las jóvenes, por lo que familiares difundieron en redes sociales las fotografías de las jóvenes.No obstante, tras las búsqueda de diversas organizaciones de rastreadoras confirmaron el fallecimiento de ambas mujeres.Según relata Río Doce, María Fernanda fue hallada la madrugada del 6 de noviembre en la entrada principal de la colonia Independencia, en Chinitos, Angostura. La joven presentó impactos de bala en cuerpo y cráneo.El 5 de noviembre, una noche antes, el cuerpo de Alejandra fue hallado en la carretera internacional México 15, en las inmediaciones del acceso principal al seminario de Culiacán, en la comisaría de El Limón de los Ramos. El cuerpo de Alejandra no presentó impactos de bala. Se presume que pudo ser atropellada.Por ahora no se ha dado a conocer una versión oficial de los hechos, no obstante, la muerte de ambas jóvenes fue confirmada por organismos como “Buscando Nuestros Tesos San José del Cabo”:“Fueron localizadas en Sinaloa lamentablemente sin vida. Nuestro más sentido pesame a la familia. María Fernanda Urbina Cota Y Alejandra Palomino Rodríguez que descanses en paz y pronta resignacion para la familia”.