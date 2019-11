Asesinan a adolescentes en estacionamiento de primaria en California

“No fueron solo unos pocos fuegos artificiales que usualmente se utilizan en este vecindario, lo que les gusta hacer aquí. Fue un rango de disparos muy largo y prolongado”, dijo Cameron López a ABC News.

en una camioneta estacionada en una, California.Varias personas reportaron al 911 disparos alrededor de la 1:30 a.m. cerca de Sherman y Colgate Drives, según el Departamento de Policía de Union City.La Policía dice que, mientras el de 11 años murió camino al hospital. Los nombres de las víctimas no serán revelados debido a su edad.“El motivo detrás de por qué estaban allí, qué los llevó a esa ubicación en particular y qué llevó a los sospechosos a entrar en contacto, todavía está bajo investigación“, dice el teniente Steve Mendez con la policía de Union City.Familiares y amigos llegaron a la escuela para organizar un memorial improvisado, mientras los investigadores de la escena del crimen recolectaban varios casquillos de proyectiles.El superintendente John Thompson, del Distrito Escolar Unificado de New Haven, dice que ningún estudiante de laestuvo involucrado en el incidente.No hay sospechosos bajo custodia, reconocieron autoridades, pero afirman que podría ser un caso de pandillas.