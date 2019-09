Asesinan ‘a sangre fría’ a activista que protegía a las tribus en la Amazonia

"Fue asesinado a sangre fría en una concurrida avenida y delante de su familia", denuncia la asociación Indigenistas Asociados (INA), compuesta por trabajadores de la Funai, organización gubernamental encargada de promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas.

Funcionário da Funai foi assassinado a tiros na noite de sexta-feira (6), em área marcada por conflitos no Amazonas. Maxciel Pereira dos Santos trabalhava em uma base do órgão indigenista no Vale do Javari, atacada quatro vezes desde o ano passado. pic.twitter.com/jdEOkg6nTu — Voz da Resistência (@vozdaresist) September 9, 2019

Un colaborador de la Fundación Nacional del Indio (Funai),, fue asesinado con dos tiros en la nuca en la ciudad de, en el estado brasileño de Amazonas, cerca de la frontera con Perú y Colombia.Al parecer, en el momento del asesinato, Santos conducía una motocicleta y su mujer e hijastra presenciaron su muerte. "Hay indicios de que este crimen bárbaro ocurrió en represalia por sus acciones en la lucha contra las prácticas ilícitas dentro de Tierra Indígena", indica INA.Santos llevaba 12 años trabajando en Tierra Indígena Vale do Javari, donde vive el mayor número de indios aislados del mundo y que, según la asociación, desde el año pasado ha sido atacada "en no menos de cuatro ocasiones". "Es un objetivo permanente de las organizaciones criminales dedicadas a la explotación ilegal de caza, pesca, madera y oro", apunta la asociación.La víctima, que había sido durante cinco años jefe del, coordinaba en la actualidad la unidad del Frente de Protección Etnoambiental de Vale do Javari, que se encarga de acciones de vigilancia e inspección.