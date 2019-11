Asesinato contra periodistas aumenta 18 por ciento

Ciudad de México.- Los asesinatos contra periodistas en el mundo aumentaron un 18 por ciento entre 2014 y 2018 respecto al quinquenio anterior, informó la UNESCO en un reporte en el que denunció que el 90 por ciento de los responsables de esos crímenes están impunes.



Con motivo del “Día Internacional para acabar con la impunidad de los crímenes contra periodistas”, que se conmemora el 2 de noviembre, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) presentó su informe “Ataques intensificados, nuevas defensas”, en el que denuncia la impunidad en torno al asesinato contra reporteros.



“Casi el 90 por ciento de los responsables del asesinato de mil 109 profesionales de la información en todo el mundo entre 2006 y 2018 no han sido condenados”, lamentó la organización en su informe.



Reveló que en lo que va de este año, hasta el 30 de octubre pasado, se registraron 44 muertes de trabajadores de la información, un número menor respecto al del mismo periodo del 2018 cuando fueron asesinados 90 periodistas.



La UNESCO reveló que entre 2017 y 2018, el 55 por ciento de los asesinatos contra periodistas se registró en zonas en las que no se vive un conflicto, tendencia que muestra “la naturaleza cambiante de los asesinatos a reporteros, que a menudo son blanco de ataques debido a sus reportajes sobre política, crimen y corrupción”.



Detalló que por regiones, los Estados Árabes son la zona más mortífera para la práctica del periodismo, con un 30 por ciento de los asesinatos en el mundo; le siguen América Latina y el Caribe con un 26 por ciento; Asia y el Pacífico, con el 24 por ciento.



La directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, en su mensaje para el Día Internacional llamó a que “rindan cuentas todos los que ponen en peligro a los periodistas, todos los que los matan y todos los que no hacen nada para poner fin a esa violencia”.



“El fin de la vida de un periodista nunca debe ser el fin de la búsqueda de la verdad”, subrayó.