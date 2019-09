Asesinó a su hermana con una ‘guía’ para desmembrar cuerpos

Nahuel Gerónimo (18 años), "está detenido por homicidio simple y homicidio simple en grado de tentativa" por matar, descuartizar a su hermana e intentar asesinar a la otra en barrio Colinas de Vélez Sarsfield. Habría utilizado un pañuelo, correa del perro y sierra de carpintero pic.twitter.com/fWrUcBSoAs — German Margheritti (@germargheritti) 19 de septiembre de 2019

Un cuaderno con anotaciones y dibujos de partes de un cuerpo humano copiadas de Internet es la evidencia más contundente que cuenta la investigación para probar que el crimen cometido por Nahuel Gerónimo, un adolescente que mató a su hermana en, Argentina, fue premeditado hasta el detalle.Los investigadores no tienen dudas de que el joven detenidoy solo la reacción a tiempo de la menor de las mujeres la salvó de convertirse en su segunda víctima, informóSegún la reconstrucción que hicieron, el acusado atacó a su hermana mayor, una contadora de 30 años, en el baño del departamento donde vivían en el barrio Colinas de Vélez Sársfield. Ahorcó a la mujer con una prenda de vestir y la descuartizó en la ducha. Todavía en ese lugar estaba el cuerpo cuando llegó la segunda hermana unas 10 horas después.Habíacon dos cuchillos y una sierra de carpintero y guardado en una bolsa la pierna y el tobillo. En ese momento fue que llegó de trabajar Anahí, de 27, y se abalanzó sobre ella lanzándole amenazas de muerte.El shock fue total pero, aún así, se las ingenió para engañarlo y llevarlo al hospital en el que trabajaba como enfermera, donde pudo pedirle ayuda a los guardias de seguridad y salvó su propia vida. Nahuel se dio cuenta entonces de que había caído en una trampa y trató de escapar corriendo. Solo llegó hasta su casa, donde finalmente lo detuvieron.En la casa encontraron además el cuaderno donde tenía anotado paso a paso cómo seccionar un cuerpo y hasta un recordatorio: “Llamar a A. para transporte y pagarle”. “Todo el lugar estaba limpio y prolijo. Él se fue ocupando de lavar todo”, comentó una fuente policial aLa hermana que sobrevivió al ataque del adolescente declaró que siempre fue la "oveja negra" de la familia y que durante al menos dos años vivió en la calle.Si bien no descartó que fuera adicto a las drogas, no pudo probar el consumo y resaltó que estaba "lúcido" cuando lo encontró después del crimen. Las pericias psicológicas y psiquiátricas a las que será sometido en las próximas horas determinarán si es imputable.