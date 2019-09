ASF alista otras cuatro denuncias contra Robles

Ciudad de México.- El auditor Superior de la Federación, David Colmenares, anunció que están listas cuatro denuncias más contra la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, que se presentarán antes de diciembre y en la que se ha colaborado con la Fiscalía General de la República para fortalecerlas.



Colmenares dio a conocer que se abrieron auditorías a todos los congresos de los estados, una más para vigilar los recursos que se aplican en la Guardia Nacional y la transferencia de la Policía Federal, además de que habrá un ejercicio de revisión específicamente a los recursos destinados para atender a los migrantes.



Respecto a las investigaciones del caso de la Estafa Maestra, dijo que quedan muchos temas.



“Estamos preparando otras cuatro denuncia, ya llevamos, en lo que a mí me toca como once presentadas en un año en la Auditoria, más las que se presentaron antes de que yo estuviera”.



Refirió que dichas auditorías involucran un promedio de 3 mil millones de pesos, “que son obviamente de lo que podríamos considerar un desvío”.



Precisó que la Auditoría Superior de la Federación presenta sus denuncias a la Fiscalía General de la Republica y ellos determinarán los cargos y los delitos.



David Colmenares presumió que en ese caso hay una gran coordinación con la FGR y nunca se había logrado algo así.



“Y nuestros asuntos los está tramitando muy rápidamente y nosotros hemos sido convocados por los jueces como la parte ofendida, porque nosotros somos los garantes del manejo de los recursos públicos, y realmente la parte ofendida es el pueblo de México, y nosotros somos quienes los representamos”.



De acuerdo al auditor superior, estas auditorias estáran listas antes de que concluya este año y se presentarán conforme se vayan quedando.



Por lo que toca a las demás auditorías, Colmenares señaló que todos los recursos para la Guardia Nacional y las transferencias de recursos serán auditados.



“Hoy estamos por ejemplo dándole seguimiento a la creación de la Guardia Nacional. Vamos a firmar un convenio, sobre la transferencia de la Policía Federal y habrá otro convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores este viernes para dar seguimiento a los recursos para los centroamericanos”.



