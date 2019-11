Asfixiada por cita de Tinder ‘quería encuentro a lo 50 sombras Grey’

Nueva Zelanda.Grace Millane de 22 años fue estrangulada hasta la muerta cuando tenía relaciones sexuales con un hombre que conoció por intermedio de la app Tinder. El sujeto buscó en internet “¿Cómo deshacerte de un cuerpo?” Posteriormente, usó su celular para ver porno violento pic.twitter.com/MmlXgQkQUM — karina nechar ramos (@karynechar) November 8, 2019

La cita deacusada de asesinar a la mujerha admitido que la estranguló durante el acto sexual, diciendo que le rogó que ayudara a recrear escenas obscenas de, escuchó un tribunal esta semana.El hombre neozelandés deadmitió haber tenido "sexo violento" con la británica, pero solo se dio cuenta de que estaba muerta cuando la encontró en el piso a la mañana siguiente, según entrevistas policiales que se realizaron en el Tribunal Superior de Auckland.Dijo que comenzó a llamar a una ambulancia, pero se detuvo por "lo mal que se veía", y luego le dijo a la policía en su entrevista: "Hay una persona muerta en mi habitación. Pensé que se veía terrible ".En cambio, compró una maleta para enterrarla, diciendo que "vomitó algunas veces" mientras envolvía su cadáver dentro, según The Sun. "Seguía diciendo," lo siento ... lo siento "", afirmó en sus entrevistas.El acusado, cuya identidad ha sido suprimida por el tribunal, insistió a los policías en que Millane, de 21 años, fue quien inició un "sexo duro" después de regresar a su hotel después de su cita con Tinder, según The Sun."Ella comenzó a hablarme sobre '50 sombras de Grey '", dijo a la policía. "Ella me dijo que hay algunas cosas que le gusta hacer y que había hecho con su ex pareja y comenzamos a tener relaciones sexuales", dijo, según el informe.Llamándolo "normal" y "plácido", dijo que luego pidió "entrar en cautiverio" y comenzó a morder. Afirma que le dijo que él era "nuevo en todas esas cosas", pero que ella lo convenció de "ir con eso", según el informe."Ella me dijo que sostuviera sus brazos con más fuerza y luego me dijo que aguantara la garganta", dijo sobre su cita la noche anterior a su cumpleaños número 22."Entonces todo lo que recuerdo es que me quedé dormido en la ducha", dijo, alegando que creía que Millane se había ido cuando "volvió a meterse en la cama".“Me desperté al día siguiente y vi que estaba tirada en el piso. Vi que tenía sangre saliendo de la nariz ”, dijo. "Grité. Le grité a ella. Traté de moverla para ver si estaba despierta.Insistió en que estaba en estado de shock cuando la metió en la maleta, también compró productos de limpieza para ocultar el desastre, dijo The Sun."Todo el asunto no parecía real. Seguí pensando que ella se despertará, que estará bien ", dijo en las entrevistas. "Todo lo que podía pensar era en lo que compartimos la noche anterior ... y luego la puse en la bolsa". El acusado niega el asesinato. Se espera que el juicio continúe hasta principios del próximo mes.