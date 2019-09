Así apoya Schwarzenegger a Greta Thunberg

Ciudad de México.- El actor Arnold Schwarzenegger se ha mostrado comprometido con la causa de Greta Thunberg y le ha mostrado apoyo para sus próximos viajes.



La activista de 16 años comentó al programa sueco Skavlan, que se firmó en Nueva York esta semana, que el exgobernador de California es una de las personas más divertidas que ha recibido.



Arnold, que le da vida al personaje Terminator, le ofreció su carro eléctrico para que pueda desplazarse a Montreal, Canadá, donde protestará por el cambio climático. Ella y su papá aceptaron el ofrecimiento.



“Muchas personas me han ofrecido ayuda, como, por ejemplo, un carro eléctrico. Uno de las ofertas más divertidas que recibí fue la de Arnold Schwarzenegger, quien me dijo que podía usar el suyo si así quería”, comentó Thunberg a Skavlan, según información del medio Newsweek.



La activista estuvo en la sede de las Naciones Unidas, donde dejó un mensaje contundente a los líderes del mundo por las pocas acciones en el tema del cambio climático.



“Todo esto está mal. Yo no debería estar aquí, tendría que estar en la escuela del otro lado del océano. Ustedes acuden a los jóvenes por esperanza. Cómo se atreven. Han robado mis sueños y mi infancia con sus palabras vacías. Y aún así soy una de las afortunadas”