Así comenzó el pleito entre Sarita, José Joel y Marysol, los hijos de José José

En ese entonces la señora Sara [Salazar] llevaba la carrera de mi papá. Cuando llega aquí [a México] comienza esta declaración de guerra, haciéndonos a un lado”, dijo el hijo mayor del intérprete de “La nave del olvido”.

Luego de que se diera a conocer la muerte dese convirtió en una de las personas más odiadas en redes sociales. Y es que la hija menor del intérprete no ha dejado que sus hermanos,, vean el cuerpo de su papá.Sin embargo, el pleito entre los tres hijos del “” no son recientes y causarondesde hace varios años. Y todo comenzó con un reality show fallido sobre el cantante.En entrevista con el programa Hoy, José Joel recordó cómo comenzó la pelea con su media hermana, hija de Sara Salazar.Al parecer, todo comenzó en 2006. Ese año, se comenzó a planear un reality donde aparecería toda la familia Sosa, los herederos de, el verdadero nombre del cantante.Sin embargo, Sara Salazar no dejó que el intérprete de “” hiciera el. En su lugar, José José fue el papá de Leticia Ortiz [] en la telenovela La fea más bella. Y, desde entonces, Salazar intentó “colocar a la niña [Sarita]” en el medio.Desde ahí empieza esta mala raíz”, dijo el hijo delSin embargo, cuando a Salazar le dio una, José Joel y Marysol pudieron retomar la relación con su padre. Hasta que Sarita los alejó, de nuevo, de José José.La niña [Sarita] salió con la misma situación de que ella quiere lo suyo. Las cosas no se hacen así, en ningún momento se peleó la herencia ni el testamento. […] Está irreconocible, quién sabe quién la está aconsejando. Nosotros todos estos años hemos estado lidiando con la esposa de mi papá y ahora con la hija y ahora ya se hizo público”, puntualizó el hijo del cantante.