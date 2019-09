Así era el rostro de Rosalía ¿antes de las cirugías?

Rosalía es una de las cantantes más populares del mundo. Con apenas 25 años, y tres de carrera, cosechó millones de fanáticos y cada canción que lanza se convierte en hit. En las últimas horas, estuvo en boca de todos y no por alguna novedad musical. Filtraron fotos de su pasado y la transformación está a la vista.Se trata de una serie de imágenes del año 2008, cuando participaba en el reality Tú sí que vales. Es cierto que en aquel entonces ella era apenas una adolescente, pero pocos pueden creer que haya cambiado tanto "de manera natural". ¿Pasó por el quirófano para lucir como en el presente?A la joven, oriunda de San Esteban de Sasroviras, se la ve con algunos kilos más que ahora y con una nariz bastante diferente. Su voz está intacta, pero su look no se asemeja ni un poco al de la Rosalía que todos conocemos.Meses atrás, en una entrevista con El español, la artista aseguró que "nunca se hizo ningún retoque". Sin embargo, en las redes cuestionan sus labios. ¿Usará algún maquillaje especial para que parezcan más voluptuosos?