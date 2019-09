Así es ‘Chikorita’, mexicana que ganó carrera de 5 días en Canadá

Alex Roudayna CH1K0R1TA, supera con pasión la meta de la #1aCarreraEmociones 15k ¡Felicidades por ese primer lugar! pic.twitter.com/OSX7IYErl9 — Emoción Deportiva (@emocionD) February 18, 2018

recorre las montañas en solitario, inmersa en su mundo. Vive con el, por eso no mira a los otros corredores. Los evita. No le interesa dialogar con alguno de ellos. En sus trotes la acompañan ely el eco de sus carcajadas, tatuados en su piel. También el gato dey aquella frase de la Reina de Corazones de Alicia en el país de las maravillas grabada en su brazo izquierdo en el idioma de Shakespeare (todo lo lee en inglés, desde pequeña): “My dear, here we must run as fast as we can, just to stay in place. And if you wish to go anywhere you most run twice as fast as that”.Ella lo traduce para el reportero, como quien recita algo que se sabe de memoria: “Querida, aquí debemos correr tan rápido como podamos, sólo para mantenernos en su lugar. Y si deseas ir a cualquier parte, debes correr el doble de rápido que eso”.Olvidé decir que Alex Roudayna es conocida como, aqueldel que adoptó el apodo y que “para muchos resultó más fácil pronunciarlo”, antes que el nombre propio. Tampoco dije que es mexicana y que a principios de septiembre su imagen se multiplicó en diarios y redes sociales debido a que conquistó los 150 kilómetros del TranSelkirks Run, en las montañas de Revelstoke en British Columbia, Canadá. Chikorita logró la hazaña en un total de 18 horas y 43 minutos, superando a su más cercana perseguidora por más de tres horas y media. De hecho, fue la segunda en terminar la prueba de los cinco días en ambas ramas.Recorrer 150 kilómetros es una hazaña. Ahora, imagine que es en las montañas, con grandes probabilidades de perderse y soportar subidas y bajadas a un ritmo sobrehumano. Alex dice que no piensa en la carrera y menos en los rivales –le da lo mismo que sean hombres o mujeres-. “Entre más larga sea la distancia, es más la chance que tengo de conectarme conmigo misma. En la montaña te desconectas de todo”.Le gusta desconectarse, crear su propio mundo con aquellos seres que la obsesionan y se repiten en su cuerpo a manera de tatuajes. Como aquellos rostros del Joker y el “HA HA HA” grabado en su bíceps izquierdo. También la sonrisa del gato que brilla y desaparece en el cuento de Alicia en el país de las maravillas, producto de la mente genial de aquel escritor conocido bajo el seudónimo de Lewis Carroll (¿sabrá Chikorita que su escritor favorito también tuvo el Síndrome de Asperger?).