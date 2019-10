Así luce ‘La niña más bonita del mundo’ a sus 18 años

Ver esta publicación en Instagram @brizio_m.u.a @veronikaloubry Una publicación compartida por Thylane (@thylaneblondeau) el 12 de Sep de 2018 a las 10:49 PDT

cautivó al mundo a los cuatro años de edad cuando desfiló para el diseñador francés Jean-Paul Gaultier y fue llamada la. Actualmente tiene 18 años y una sólida carrera en la industria de la moda.Blondeau trabaja para grandes compañías como L’Oréal Paris que la nombró su embajadora internacional y en 2018 el crítico independiente Tc Candler la incluyó en su lista de las 100 caras más bellas del año.Thylane Blondeau es hija del ex futbolista francés Patrick Blondeau y la diseñadora Veronika Loubry, por lo que desde muy pequeña estuvo involucrada en las pasarelas y posó para portadas de revistas como Vogue y Cosmopolitan con prendas de marcas como Dolce & Gabbana, Michael Kors y Fendi.Aprovechó su popularidad y el año pasado Thylane Blondeau creó su propia marca de ropa llamada Heaven May.“Después de trabajar más de un año para ustedes, Heaven May Clothing (mi marca) saldrá muy pronto. No puedo esperar a que veáis toda la colección que he hecho. Ily y yo os agradecemos vuestro apoyo", escribió en redes sociales.